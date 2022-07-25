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Вірт: З Дебреценом була бойова гра

Сьогодні 08:25 247 0
Юрій Вірт прокоментував поразку від Дебрецена
Вірт: З Дебреценом була бойова гра
#Верес, #Юрій Вірт

Джерело - nkveres.com.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт оцінив поразку Дебрецену у товариському матчі.

Про це розповів сам український фахівець.

"Це був хороший для нас спаринг. Була бойова гра, в якій ніхто не хотів поступатися. Дуже багато було боротьби. Радує те, що ми її не програвали. 

Все ж далася взнаки різна вагова категорія команд. Ми лише втягуємося в сезон, зіграли третій матч. А Дебрецен вже наступного тижня стартує в чемпіонаті Угорщини. Також в нас була важка дорога. Не всі зуміли відновитися. Тому суперник виглядав свіжіше. Але загалом я задоволений. Команда намагалася виконувати все, що ми планували. Не вистачало гостроти попереду. Але в обороні, за виключенням декількох моментів, зіграли надійно. 

Хочеться більше створювати гольових моментів. Над цим і працюватимемо. Мушу відзначити організацію матчу. Зіграли на шикарному полі, перед вболівальниками. Таких матчів хочеться більше. Матч був благодійним. Усі зібрані кошти підуть на допомогу українцям, які постраждали від російської агресії", - сказав Вірт.

Раніше Верес поступився Дебрецену у товариському матчі.

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