Вірт: З Дебреценом була бойова гра

Головний тренер Вереса Юрій Вірт оцінив поразку Дебрецену у товариському матчі.

Про це розповів сам український фахівець.

"Це був хороший для нас спаринг. Була бойова гра, в якій ніхто не хотів поступатися. Дуже багато було боротьби. Радує те, що ми її не програвали.

Все ж далася взнаки різна вагова категорія команд. Ми лише втягуємося в сезон, зіграли третій матч. А Дебрецен вже наступного тижня стартує в чемпіонаті Угорщини. Також в нас була важка дорога. Не всі зуміли відновитися. Тому суперник виглядав свіжіше. Але загалом я задоволений. Команда намагалася виконувати все, що ми планували. Не вистачало гостроти попереду. Але в обороні, за виключенням декількох моментів, зіграли надійно.

Хочеться більше створювати гольових моментів. Над цим і працюватимемо. Мушу відзначити організацію матчу. Зіграли на шикарному полі, перед вболівальниками. Таких матчів хочеться більше. Матч був благодійним. Усі зібрані кошти підуть на допомогу українцям, які постраждали від російської агресії", - сказав Вірт.