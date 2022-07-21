Інгулець підсилили Паламарчук та Сидоренко

Клуб з Кіровоградщини підписав голкіпера та захисника

Інгулець підписав голкіпера Олексій Паламарчука та Владислава Сидоренка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Олексій Паламарчук народився 22 липня 1991 року. Амплуа - голкіпер. Виступав у командах Реал (Одеса), Дністер (Овідіополь), ФК Одеса, Балкани (Зоря). На початку 2020 року став гравцем одеського Чорноморця. На початку 2022 року підписав контракт із клубом Першої ліги Гірник-Спорт (Горішні Плавні), але так і не зіграв жодного офіційного матчу через напад РФ на Україну.

Владислав Сидоренко народився 24 жовтня 1997 року у Дергачах (Харківська область). Амплуа - правий захисник. Раніше грав за такі клуби: Ворскла, Кремінь, Балкани. У середині січня 2022 року перейшов до Прикарпаття, але не зіграв жодного офіційного матчу.

Раніше Кривбас поступився Інгульцю у контрольному матчі.