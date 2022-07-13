Лілль підписав нападника збірної Гвінеї

Трансферна вартість гравця оцінюється в 14 мільйонів євро

Мохамед Байо став гравцем французького Лілля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До цього нападник захищав кольори іншого французького клубу - Клермона. Трансферна вартість оцінюється в 14 мільйонів євро.

У минулому сезоні 24-річний Байо в складі Клермона провів 32 поєдинки, в яких забив 14 м’ячів (2 - з пенальті), та віддав п’ять гольових передач. Також Мохамед є діючим гравцем збірної Гвінеї (11 матчів, 3 голи).

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