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Лілль підписав нападника збірної Гвінеї

Сьогодні 16:25 154 0
Трансферна вартість гравця оцінюється в 14 мільйонів євро
Лілль підписав нападника збірної Гвінеї
#Лілль

Джерело - footboom.com.

Мохамед Байо став гравцем французького Лілля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До цього нападник захищав кольори іншого французького клубу - Клермона. Трансферна вартість оцінюється в 14 мільйонів євро.

У минулому сезоні 24-річний Байо в складі Клермона провів 32 поєдинки, в яких забив 14 м’ячів (2 - з пенальті), та віддав п’ять гольових передач. Також Мохамед є діючим гравцем збірної Гвінеї (11 матчів, 3 голи).

Раніше Лілль передасть гуманітарний вантаж Харківській області.

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