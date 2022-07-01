Набуло чинності правило ФІФА про призупинення контрактів в УПЛ

Джерело - Tribuna.com.
Сьогодні, 1 липня, стали чинними нові правила ФІФА щодо легіонерів в українських командах.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Міжнародна організація продовжила дозвіл, згідно з яким футболісти-легіонери клубів УПЛ мають право призупиняти свої контракти на сезон 2022/23.
Призупинення угод не передбачає їхнє автоматичне продовження.
Новими правками вже встигли скористатися багато іноземних гравців українських команд під час перемовин з іншими клубами.
Нагадаємо, ФІФА вже продала 1,8 млн квитків на чемпіонат світу-2022.