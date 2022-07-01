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Набуло чинності правило ФІФА про призупинення контрактів в УПЛ

Сьогодні 12:40 173 0
Призупинення угод не передбачає їхнє автоматичне продовження
Набуло чинності правило ФІФА про призупинення контрактів в УПЛ
#ФІФА

Джерело - Tribuna.com.

Сьогодні, 1 липня, стали чинними нові правила ФІФА щодо легіонерів в українських командах.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Міжнародна організація продовжила дозвіл, згідно з яким футболісти-легіонери клубів УПЛ мають право призупиняти свої контракти на сезон 2022/23.

Призупинення угод не передбачає їхнє автоматичне продовження.

Новими правками вже встигли скористатися багато іноземних гравців українських команд під час перемовин з іншими клубами.

Нагадаємо, ФІФА вже продала 1,8 млн квитків на чемпіонат світу-2022.

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