Коларов вирішив завершити професійну кар'єру

Захисник Інтер Александар Коларов прийняв рішення завершити кар’єру.

Про це розповів сам футболіст.

"Я завжди знав, що рано чи пізно цей момент настане. Хоча мені шкода закривати одну главу свого життя, я вдячний, що мені вдалося досягти того, що завжди було моєю мрією.

Зараз я вже зосереджений на своєму "іншому" житті у світі футболу. Незабаром почну вчитися на спортивного директора та скаута в Національному футбольному центрі Федерації футболу Італії в Коверчано", – сказав Коларов.