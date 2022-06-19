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Коларов вирішив завершити професійну кар'єру

Сьогодні 20:52 73 0
36-річний сербський оборонець завершив кар'єру
Коларов вирішив завершити професійну кар'єру
#Коларов

Джерело - football.ua.

Захисник Інтер Александар Коларов прийняв рішення завершити кар’єру.

Про це розповів сам футболіст.

"Я завжди знав, що рано чи пізно цей момент настане. Хоча мені шкода закривати одну главу свого життя, я вдячний, що мені вдалося досягти того, що завжди було моєю мрією.

Зараз я вже зосереджений на своєму "іншому" житті у світі футболу. Незабаром почну вчитися на спортивного директора та скаута в Національному футбольному центрі Федерації футболу Італії в Коверчано", – сказав Коларов.

За свою кар'єру Коларов встиг пограти в таких клубах як Чукарічки, Манчестер Сіті, Рома, Лаціо, ОФК та Інтер.

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