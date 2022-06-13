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Данн довикликаний в збірну Ірландії на матч з Україною

Сьогодні 11:25 128 0
Матч відбудеться 14 червня, початок о 21:45
Данн довикликаний в збірну Ірландії на матч з Україною

Джерело - Tribuna.com.

Збірна Ірландії визначилася із заявкою на матч 4-го туру Ліги націй проти України, який відбудеться 14 червня у польській Лодзі.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Ірландії.

Виклик до національної команди отримав захисник Квінз Парк Рейнджерс Джиммі Данн.

Захисник Шейн Даффі пропустить зустріч через дискваліфікацію, захисник Джон Іган - через сімейні обставини.

Воротарі: Куівін Келлехер (Ліверпуль), Марк Треверс (Борнмут), Макс О’Лірі (Брістоль)

Захисники: Сайрус Крісті (Фулгем), Енда Стівенс (Шеффілд Юнайтед), Раян Меннінг (Суонсі), Джеймс Макклейн (Віган), Натан Коллінз (Бернлі), Дара О’Ші (Вест Бромвіч), Дарра Леніган (Блекберн), Джиммі Данн (КПР)

Актуально: Україна - Ірландія: онлайн-трансляція Ліги націй

Півзахисники: Конор Гаурігейн (Астон Вілла), Джош Каллен (Андерлехт), Джефф Гендрік (Ньюкасл), Джейсон Моламбі (Вест Бромвіч), Алан Браун (Престон), Джейсон Найт (Дербі)

Нападники: Каллум Робінсон (Вест Бромвіч), Трой Парротт (Тоттенгем), Скотт Хоган (Бірмінгем), Вілл Кін (Віган), Майкл Обафемі (Суонсі), Чідозі Огбен (Ротергем), Сі Джей Гемілтон (Блекпул), Фесті Ебоселе (Дербі).

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