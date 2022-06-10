Стали відомі подробиці старту нового чемпіонату України

Клуби УПЛ готові взяти за основу комбінований варіант проведення сезону на територіях України й Польщі.

Про це заявив журналіст телеканалів Футбол 1/2/3 Ігор Бурбас.

"Клуби УПЛ готові взяти за основу комбінований варіант проведення сезону на територіях України й Польщі. Усі з розумінням ставляться до того, щоб надати лідерам можливість зберегти свої склади, та й в цілому не послаблювати чемпіонат неприїздом легіонерів. Це раз. А два - це логістичне питання, воно не менш важливе.

Усі - Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря та Ворскла - домашні євроматчі збираються грати у Польщі (на період воєнного стану міжнародні змагання в Україні проводити не є можливим). Відтак логічно, що командам, які відстоюють честь країни на євроарені, не варто ускладнювати життя кілометражами й кордонами. Навпаки - створити належні умови. Наприклад, надати їм право у тій самій Польщі приймати і суперників по внутрішньому чемпіонату. Але це лише на час єврокубкових виступів. Все зрозуміло і гуманно, правда ж?

На стадії обговорення є і інший варіант календаря. Це коли перше коло Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря та Ворскла умовно гратимуть між собою у Польщі. А згодом після завершення своїх єврокубків повернуться до України і завершать чемпіонат вдома.

В принципі, ще вдосталь часу на затвердження усіх нюансів, включно із протоколом під час воєнного стану та містами проведення УПЛ. Стартує сезон 20-го серпня", - зазначив Бурбас.