Стали відомі подробиці старту нового чемпіонату України

Джерело - sport.ua.
Клуби УПЛ готові взяти за основу комбінований варіант проведення сезону на територіях України й Польщі.
Про це заявив журналіст телеканалів Футбол 1/2/3 Ігор Бурбас.
"Клуби УПЛ готові взяти за основу комбінований варіант проведення сезону на територіях України й Польщі. Усі з розумінням ставляться до того, щоб надати лідерам можливість зберегти свої склади, та й в цілому не послаблювати чемпіонат неприїздом легіонерів. Це раз. А два - це логістичне питання, воно не менш важливе.
Усі - Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря та Ворскла - домашні євроматчі збираються грати у Польщі (на період воєнного стану міжнародні змагання в Україні проводити не є можливим). Відтак логічно, що командам, які відстоюють честь країни на євроарені, не варто ускладнювати життя кілометражами й кордонами. Навпаки - створити належні умови. Наприклад, надати їм право у тій самій Польщі приймати і суперників по внутрішньому чемпіонату. Але це лише на час єврокубкових виступів. Все зрозуміло і гуманно, правда ж?
На стадії обговорення є і інший варіант календаря. Це коли перше коло Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря та Ворскла умовно гратимуть між собою у Польщі. А згодом після завершення своїх єврокубків повернуться до України і завершать чемпіонат вдома.
В принципі, ще вдосталь часу на затвердження усіх нюансів, включно із протоколом під час воєнного стану та містами проведення УПЛ. Стартує сезон 20-го серпня", - зазначив Бурбас.
Раніше УПЛ 2021/22 було зупинено через війну в Україні, яку розв'язала рф. Чемпіоном визнано Шахтар, проте гірники не отримали медалей. Формальне визнання результатів УПЛ необхідне для розподілу місць у єврокубковій зоні.
Нагадаємо Шахтар готовий ділитися призовими з ЛЧ з клубами УПЛ.