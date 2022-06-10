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Ротань: Ми грали на рівних із найкращою збірною Європи

Сьогодні 17:40 204 0
Фахівець висловився про результативний матч із Францією
Ротань: Ми грали на рівних із найкращою збірною Європи
#Руслан Ротань

Джерело - УАФ.

Гравці молодіжної збірної України у матчі з Франції (3:3) дуже хотіли здобути перемогу.

Про це заявив головний тренер національної команди Руслан Ротань.

"Результатом, звичайно, не задоволений. Ви б бачили очі футболістів після гри. Команда віддала всі сили. Ми дуже хотіли перемогти. У тій ситуації, в яку зараз потрапив наш футбол, мої підопічні, я думаю, продемонстрували змістовний футбол та виявили характер.

За всіма статистичними даними, Франція - команда номер один у Європі серед молодіжних збірних. Але я радий своїм підопічним, які у протистоянні з гравцями рівня Ліги чемпіонів діяли на рівних, а іноді й перевершували суперника. У роздягальні я попросив своїх хлопців не опускати планку і далі.

Вони висловили підтримку всій Україні, запевнили, що Франція переживає разом із нами та подарували футболки своїй збірній.

Знову ж таки зараз головну увагу буде приділено відновленню, однозначно, буде ротація. А в тому, що хлопці професіонали віддадуть усі сили для перемоги, я не сумніваюся. Команда прагне закрити відбірковий цикл змістовною грою та максимальним результатом", - заявив Ротань.

Нагадаємо, молодіжна збірна України зіграє у плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи-2023.

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