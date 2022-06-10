Ван Гал назвав вартість де Йонга

Луї ван Гал прокоментував гру Френкі де Йонга

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал назвав справжню ціну півзахисника Барселони Френкі Де Йонга.

Про це розповів сам нідерландський фахівець.

Де Йонг віддав передгольовий пас на останніх секундах матчу Ліги націй проти Уельсу (2:1). За це він отримав похвалу від тренера.