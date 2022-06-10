Ван Гал назвав вартість де Йонга

Джерело - football24.ua.
Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал назвав справжню ціну півзахисника Барселони Френкі Де Йонга.
Про це розповів сам нідерландський фахівець.
Де Йонг віддав передгольовий пас на останніх секундах матчу Ліги націй проти Уельсу (2:1). За це він отримав похвалу від тренера.
"Френкі чудово розігнав контратаку, завдяки якій ми виграли. Він дає команді особливі якості, це навіть не підлягає обговоренню. Тому я вважаю, що він коштує 112 мільйонів євро", – розповів Ван Гал.