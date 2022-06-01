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Суркіс переконав капітана Динамо виїхати з України

Сьогодні 23:27 196 0
Сергій Сидорчук пригадав, як він виїжджав з України після початку війни.
Суркіс переконав капітана Динамо виїхати з України
#Динамо Київ, #Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук не хотів покидати Україну після початку війни.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Денисов Time.

"Я не хотів нікуди виїжджати, це все буквально за одну ніч сталося. Там навіть була одна сумка речей і все. Ми були на базі. Була можливість, щоб президенти вивезли дружин та дітей. Вони про все це говорили.

Мені подзвонив президент Динамо і каже: "В тебе вагітна дружина, тобі не потрібно тут залишатись. Ти потрібен їй. Тому їдь". Я думав. Я не дуже хотів, та й вона сама не дуже хотіла. Тільки те, що трапилось в Маріуполі, стало каталізатором того, що ми поїхали", – розповів Сидорчук.

Відзначимо, що у Сидорчука вже четверо дітей – його дружина Ганна подарувала капітану Динамо сина вже після початку війни з московією.

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