Суркіс переконав капітана Динамо виїхати з України

Капітан Динамо Сергій Сидорчук не хотів покидати Україну після початку війни.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Денисов Time.

"Я не хотів нікуди виїжджати, це все буквально за одну ніч сталося. Там навіть була одна сумка речей і все. Ми були на базі. Була можливість, щоб президенти вивезли дружин та дітей. Вони про все це говорили.

Мені подзвонив президент Динамо і каже: "В тебе вагітна дружина, тобі не потрібно тут залишатись. Ти потрібен їй. Тому їдь". Я думав. Я не дуже хотів, та й вона сама не дуже хотіла. Тільки те, що трапилось в Маріуполі, стало каталізатором того, що ми поїхали", – розповів Сидорчук.