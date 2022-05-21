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Серія А роздала індивідуальні нагороди найкращим гравцям сезону

Вчора 23:11 210 0
За тур до кінця були названі найкращі гравці з кожного амплуа
Серія А роздала індивідуальні нагороди найкращим гравцям сезону

Джерело - isport.ua.

Сезон у всіх чемпіонатах підходить до свого завершення. З цієї нагоди Серія А вирішила назвати найкращих гравців чемпіонату з амплуа.

Так, найкращим воротарем став представник Мілана Майк Меньян, на рахунку якого 16 "сухих" матчів цього сезону. Нагороду найкращого захисника забрав гравець Торіно Бремер.

Найкращим півзахисником був названий хавбек Інтера Марцело Брозович, а найкращим форвардом став головний голеадор чемпіонату Чиро Іммобіле з Лаціо. Також було визначено найкращого гравця до 23 років, яким став нападник Наполі Віктор Осімен.

Повідомляється, що цей рейтинг складено з урахуванням розширеного аналізу Stats Perform, створеного на основі даних відстеження, записаних системою Hawk-Eye. Рейтингова система, запатентована K-Sport у 2010 році та науково підтверджена, враховує не лише статистичні дані та технічні події, а й позиційні дані.

Це дозволяє аналізувати важливі аспекти, такі як рух без м'яча і, отже, оптимальні рухи, вибір гри та внесок у технічну та фізичну ефективність команди, що дозволяє об'єктивно та якісно оцінити результат. Для остаточного розрахунку враховувалися всі матчі зіграні в Серії А (крім 38-го туру).

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