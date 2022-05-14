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Колишній президент ПФЛ отримав контузію на передовій

Сьогодні 18:54 307 0
Колишній президент ПФЛ отримав контузію на передовій

Джерело - UA-футбол.

Колишній президент ПФЛ Святослав Сирота отримав поранення на фронті.

Про це повідомляє наставник ФК Минай Володимир Шаран.

"Після того, як на початку російського вторгнення Святослав відвіз свою сім'ю на Львівщину, він пішов на війну добровольцем і потрапив на передову. З огляду на те, що ніколи не воював і не був в армії, йому довелося пройти короткочасну підготовку, після чого вирушив до Лисичанська. Спочатку там боїв не було, проте згодом Луганська область стала гарячою точкою і на Сироту чекало непросте випробування на першій лінії.

На жаль, під час ворожого обстрілу його серйозно контузило. Протягом трьох днів він почував себе дуже погано, проте через завзяті бої госпіталізувати його та інших поранених було вкрай складно. Але врешті-решт Святослава вдалося перевезти до Дніпра - спочатку він потрапив до лікарні, а потім був переведений до військового шпиталю. Сьогодні вже четвертий день, як він там перебуває. Я віддаю належне своєму давньому товаришеві, який, не роздумуючи, пішов захищати Україну від рашистських загарбників.

Святослав - людина, яка чимало зробила для футболу. З Сиротою ми грали разом у Дніпрі протягом півтора року – з другого кола сезону-1994/95 та у сезоні-1995/96, а до цього пам'ятаю його ще з часів перебування у київському Динамо. Ще двоє колишніх гравців Дніпра - Андрій Полунін та Олег Шелаєв підтримують Святослава, всіляко допомагаючи у важкий для нього час. Я, як і вся наша велика футбольна сім'я, сподіваємось на талант лікарів, у надійні руки яких потрапив Святослав у ці травневі дні. Віримо, що незабаром йому стане набагато краще і він повністю вилікується. Головне, що людина жива – адже життя є найбільшою цінністю, подарованою Богом. Тепер усі разом чекатимемо на нашу перемогу", - зазначив Шаран.

Святослав Сирота під час ігрової кар'єри також захищав Динамо-2 та тернопільську Ниву.

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