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Караваєв: Тривалий збір ще більше нас згуртує

Сьогодні 16:11 64 0
Футболіст - про підготовки збірної до матчу з Шотландією
Караваєв: Тривалий збір ще більше нас згуртує
#Олександр Караваєв

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України мають перевагу над Шотландією перед матчем плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 через більш тривалу підготовку.

Про це захисник команди Олександр Караваєв заявив у випуску Пряма червона.

"У нас місяць підготовки. Ми його використаємо дуже правильно, тому що ми зосередженні лише на матчі з Шотландією і будемо до неї готуватися. А у Шотландії всі збірники ще у своїх клубах і вирішують свої задачі. Не знаю коли зберуться - у 15-20 числах травня і будуть готуватися. 

Я впевнений, що цей час буде плюсом, ніж мінусом, тому що увесь цей час ми будемо зосереджені саме на цій грі, будемо ретельно до неї готуватися, щоб підійти стовідсотково. І я впевнений, що у 11 травня гра і ще потім зроблять два матчі, щоб цей ігровий тонус підняти.

Такої тривалої підготовки раніше у збірній України не було. Цей час, що ми разом проведемо у побуті, готелі, на полі у тренажерному залі, це нас ще більше згуртує. І ми будемо один розуміти так, як ми граємо у клубі. 

Коли ти приїжджаєш у збірну з клубу все одно кожен день тренуєшся у клубі, а у збірну приїжджаєш вже на своєму багажу, який у тебе є. Показуєш свій рівень і треба вже за дуже короткий час знайти взаємокомунікацію на полі. А тут у нас буде час і думаю, що він зіграє на нашу користь", - зазначив Караваєв.

Нагадаємо, збірна України назвала заявку на матч з Боруссією.

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