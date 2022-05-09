Паралімпійська збірна України вийшла до півфіналу чемпіонату світу

Поєдинок завершився з рахунком 5:1

Джерело - Чемпіон.

Паралімпійська збірна України розгромила Ірландію у чвертьфіналі чемпіонату світу.

Поєдинок завершився з рахунком 5:1.

Чемпіонат світу серед паралімпійців

Чвертьфінал, 09 травня

Збірна України - Збірна Ірландії 5:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 37 Беденок, 2:0 - 44 Лень , Доненко 3:0 - 45 (45), 4:0 - 53 Лень, 5:0 - 58 Шкварло, 5:1 Шерідан

У попередніх матчах турніру синьо-жовті здобули три перемоги й посіли першу сходинку у групі D.

Тепер на нашу команду очікує півфінальний поєдинок, який відбудеться 12 травня.