Італійський голкіпер Іван Лука Вавассорі повертається додому після проходження бойових дій в Україні.

Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.

Італієць після повномасштабного вторгнення росії прилетів захищати Україну.

Тиждень тому Вавассорі потрапив під обстріли під час евакуації поранених з Маріуполя та був поранений в кількох місцях.

"З мене досить. Час повертатися, я не готовий йти далі. Вважаю, зробив все можливе, аби допомогти, віддав українському народу частку свого часу та життя. Але тепер повертаюся туди, де щасливий. Багато змінилося з того часу, як я поїхав. Втім, я впевнений, що з допомогою Бога досягну своїх цілей", - написав ексгравець.