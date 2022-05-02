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Італійський голкіпер Вавассорі, який захищав Україну - повернувся додому

Сьогодні 13:02 179 0
#Іван Лука Вавассорі

Джерело - Чемпіон.

Італійський голкіпер Іван Лука Вавассорі повертається додому після проходження бойових дій в Україні.

Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.

Італієць після повномасштабного вторгнення росії прилетів захищати Україну.

Тиждень тому Вавассорі потрапив під обстріли під час евакуації поранених з Маріуполя та був поранений в кількох місцях.

"З мене досить. Час повертатися, я не готовий йти далі. Вважаю, зробив все можливе, аби допомогти, віддав українському народу частку свого часу та життя. Але тепер повертаюся туди, де щасливий. Багато змінилося з того часу, як я поїхав. Втім, я впевнений, що з допомогою Бога досягну своїх цілей", - написав ексгравець.

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