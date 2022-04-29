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Яремчук: На стадіоні Бенфіки вже можна зробити новий сектор для українців

Сьогодні 21:55 125 0
Український нападник допомагає своїм співвітчизникам
Яремчук: На стадіоні Бенфіки вже можна зробити новий сектор для українців
#Роман Яремчук

Джерело - ТК Футбол.

Форвард національної збірної України Роман Яремчук розповів, як вдається допомагати українським біженцям у Португалії.

"Я одразу зв'язався з людьми, які допомагають українцям, які приїжджають сюди. Ми надали 40 дітям дитячий садок на 4 місяці - тобто всі українські діти, які приїжджають до Португалії, зупиняються у цьому дитячому садку. Вони мають все. Ми їм купили ліжка, сплатили повністю харчування, сплатили зарплату вчителям.

Також деякі футболісти із Бенфіки до цього долучилися. Але я не хочу називати прізвища. Я думаю, що вони також цього не хочуть. Я скажу, що їх небагато. Один футболіст, до речі, грав у росії. Я гадаю, ви здогадаєтеся.

Чи багато наших біженців у Лісабоні? Дуже багато. Я розумію, що у Польщі, Молдові, Румунії дуже багато наших, але в Португалії, коли я їжджу машиною, бачу українські номери та українські стрічки.

Дуже багато хто розмовляє українською мовою. На стадіоні вже можна створити новий сектор для українців. Дуже багато українців, - сказав Яремчук.

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