Шахтар проведе благодійний аукціон NFT на підтримку України

Джерело - ФК Шахтар.

Шахтар випустить та розмістить ексклюзивну колекцію NFT на платформі Binance NFT на підтримку постраждалих від війни жителів України.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Аукціон розпочнеться 7 травня і буде тривати тиждень. Кожен з його учасників, які запропонували найвищу ціну за NFT, отримає одну з дев’яти футболок Шахтаря з логотипом Football for Peace із лімітованої серії. На футболках залишать свої автографи гравці й тренери Шахтаря.

На аукціоні також будуть доступні 10 000 містері-боксів (коробок із сюрпризом) за ціною 10 BUSD за кожну.

Доходи від аукціону й реалізації містері-боксів буде передано до фонду Shakhtar Social і благодійного фонду Binance. Виручені кошти спрямують на підтримку українців, які постраждали від війни.