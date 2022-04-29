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Шахтар проведе благодійний аукціон NFT на підтримку України

Сьогодні 22:25 92 0
Шахтар проведе благодійний аукціон NFT на підтримку України
#Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

Шахтар випустить та розмістить ексклюзивну колекцію NFT на платформі Binance NFT на підтримку постраждалих від війни жителів України.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Аукціон розпочнеться 7 травня і буде тривати тиждень. Кожен з його учасників, які запропонували найвищу ціну за NFT, отримає одну з дев’яти футболок Шахтаря з логотипом Football for Peace із лімітованої серії. На футболках залишать свої автографи гравці й тренери Шахтаря.

На аукціоні також будуть доступні 10 000 містері-боксів (коробок із сюрпризом) за ціною 10 BUSD за кожну.

Доходи від аукціону й реалізації містері-боксів буде передано до фонду Shakhtar Social і благодійного фонду Binance. Виручені кошти спрямують на підтримку українців, які постраждали від війни.

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