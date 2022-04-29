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Забарний - у ТОП-30 найкращих гравців до 21 року

Сьогодні 09:27 221 0
Видання ESPN склало власний рейтинг найкращих гравців до 21 року
Забарний - у ТОП-30 найкращих гравців до 21 року
#Динамо Київ, #Ілля Забарний

Джерело - football24.ua.

Оборонець Динамо Ілля Забарний опинився на 27-му місці у рейтингу найкращих гравців до 21 року.

Про це повідомляє ESPN.

Загалом, до списку потрапили 75 футболістів.

Серед сильних якостей виділяють зрілість захисника, вміння керувати партнерами, класну гру на другому поверсі та підкати. А от зі слабкостей підкреслили певну знервованість та неохайне володіння м'ячем, особливо за інтенсивного пресингу суперника.

Переможцем у рейтингу став Ерлінг Голанд, а трійку замкнули Педрі та Філ Фоден.

Раніше Динамо зіграло благодійний матч у Загребі.

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