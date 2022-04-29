Джерело - football24.ua.
Оборонець Динамо Ілля Забарний опинився на 27-му місці у рейтингу найкращих гравців до 21 року.
Про це повідомляє ESPN.
Загалом, до списку потрапили 75 футболістів.
Серед сильних якостей виділяють зрілість захисника, вміння керувати партнерами, класну гру на другому поверсі та підкати. А от зі слабкостей підкреслили певну знервованість та неохайне володіння м'ячем, особливо за інтенсивного пресингу суперника.
Переможцем у рейтингу став Ерлінг Голанд, а трійку замкнули Педрі та Філ Фоден.