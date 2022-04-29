Видання ESPN склало власний рейтинг найкращих гравців до 21 року

Оборонець Динамо Ілля Забарний опинився на 27-му місці у рейтингу найкращих гравців до 21 року.

Про це повідомляє ESPN.

Загалом, до списку потрапили 75 футболістів.

Серед сильних якостей виділяють зрілість захисника, вміння керувати партнерами, класну гру на другому поверсі та підкати. А от зі слабкостей підкреслили певну знервованість та неохайне володіння м'ячем, особливо за інтенсивного пресингу суперника.

Переможцем у рейтингу став Ерлінг Голанд, а трійку замкнули Педрі та Філ Фоден.

Раніше Динамо зіграло благодійний матч у Загребі.