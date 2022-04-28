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Пиварич: Я був у шоці через російське вторгнення

Вчора 23:11 222 0
Ексзахисник Динамо - про війну в Україні
Пиварич: Я був у шоці через російське вторгнення
#Йосип Пиварич

Джерело - 24sata.hr.

Колишній захисник київського Динамо Йосип Пиварич розповів про свою реакцію на військове вторгнення росії в Україну.

"Я весь час на зв'язку з колишніми товаришами по команді з київського Динамо, вчора я гостював у них у готелі, ми були на спільній вечері, організованій Посольством України та Bad Blue Boys. Я не міг повірити, що така війна може статися в Європі.

Я ніколи не забуду ті перші два дні початку російського вторгнення в Україну, я був шокований. Повірте мені, ці два дні я не функціонував, я навіть не розумів усього, що відбувається. Які бомби, які ракети? І багато моїх друзів, які були товаришами по команді, з якими я стільки пережив.

За всю свою кар'єру я грав за три клуби, а жив лише у двох містах - Загребі та Києві. І тому я дуже прив'язаний до Києва, не можу вам описати, як він мені дорогий, як мені там було комфортно. Українці дуже добрі люди, вони люблять хорватів, мені досі важко повірити в те, що там зараз відбувається", - зазначив Пиварич.

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