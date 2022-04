Почеттіно виступив із заявою щодо свого майбутнього у ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно впевнений, що залишиться в клубі разом із нападником Кіліаном Мбаппе.

Mauricio Pochettino when asked about percentage for his future at Paris Saint-Germain next season: “As of today, I’m 100% staying - and same for Kylian Mbappé”. 🔴🇫🇷 #PSG