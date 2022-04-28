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Яремчук: Я у кіно не бачив такого, що відбувається зараз

Сьогодні 20:57 43 0
Нападник Бенфіки шокований звірствами окупантів
Яремчук: Я у кіно не бачив такого, що відбувається зараз
#Роман Яремчук

Джерело - ТК Футбол.

Нападник лісабонської Бенфіки та збірної України Роман Яремчук висловився про війну з російськими окупантами.

"Звичайно я розумів, що щось буде, але не думав, що їм вистачить розуму нападати на Україну з усіх сторін. Розумів, що можуть бути провокації в Донецькій та Луганській областях, але те, що вони підуть так і будуть таке коїти в нашій країні, я не міг уявити в найстрашніших фантазіях. Я у кіно такого не бачив, що відбувається зараз.

Україна - це європейська держава. Не хочу називати країни, але ми не живемо там де Ірак, Іран, Афганістан, ми в центрі Європи. І як таке може відбуватися без покарання - для мене просто незрозуміло", - сказав Яремчук.

Нагадаємо Бенфіка з Яремчуком не змогла дотиснути Фамелікан у 31 турі чемпіонату Португалії.

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