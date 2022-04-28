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Яремчук: Не уявляю, що переживають люди у гарячих точках

Сьогодні 19:11 157 0
Нападник Бенфіки - про російсько-українську війну
Яремчук: Не уявляю, що переживають люди у гарячих точках
#Роман Яремчук

Джерело - ТК Футбол.

Нападник лісабонської Бенфіки та збірної України Роман Яремчук розповів, через що найбільше хвилюється під час війни в нашій країні.

"Перших два тижні я не розумів, що відбувається. Це для мене був шок. Чому я не хочу про це говорити, тому що я не уявляю, що переживають люди, які знаходяться в найгарячіших точках.

Більше переживав за своїх близьких, сім'ю, сім'ю моєї дружини та друзів, яких у мене дуже багато в України. Це було переживання не за себе, а за своїх близьких.

А те, що люди відчувають в найгарячіших точках, я навіть не зможу знайти слів, щоб це пояснити. Звичайно, було складно, мені Бенфіка запропонувала взяти перерву, скільки мені буде потрібно, щоб побути дома й відволіктися, але звісно я відмовився та тренувався з групою, як повноцінний футболіст", - сказав Яремчук.

Нагадаємо Бенфіка з Яремчуком не змогла дотиснути Фамелікан у 31 турі чемпіонату Португалії.

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