Зінченко - у старті Манчестер Сіті на матч з Реалом у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті зіграє проти іспанського Реала в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Український оборонець Манчестер Сіті Олександрі Зінченко розпочне матч у стартовому складі.
Стартові склади:
Манчестер Сіті: Едерсон – Стоунз, Діаш, Ляпорт, Зінченко – Де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва – Марез, Жезус, Фоден
Запасні: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлінг, Гюндоган, Гріліш, Фернандінью, Іган-Райлі, Мбете, Палмер, Макейті, Лавія
Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Алаба, Мілітао, Менді – Вальверде, Модріч, Кроос – Родріго, Бензема, Вінісіус
Запасні: Лунін, Фуідіас, Вальєхо, Начо, Асенсіо, Марсело, Каземіро, Васкес, Бейл, Себальйос, Іско, Камавінга
Початок о 22:00 за київським часом.