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Зінченко - у старті Манчестер Сіті на матч з Реалом у Лізі чемпіонів

Сьогодні 21:08 102 0
Андрій Лунін залишився у запасі
#Олександр Зінченко, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зіграє проти іспанського Реала в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Український оборонець Манчестер Сіті Олександрі Зінченко розпочне матч у стартовому складі.

Стартові склади:

Манчестер Сіті: Едерсон – Стоунз, Діаш, Ляпорт, Зінченко – Де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва – Марез, Жезус, Фоден

Запасні: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлінг, Гюндоган, Гріліш, Фернандінью, Іган-Райлі, Мбете, Палмер, Макейті, Лавія

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Алаба, Мілітао, Менді – Вальверде, Модріч, Кроос – Родріго, Бензема, Вінісіус

Запасні: Лунін, Фуідіас, Вальєхо, Начо, Асенсіо, Марсело, Каземіро, Васкес, Бейл, Себальйос, Іско, Камавінга

Початок о 22:00 за київським часом.

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