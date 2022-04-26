Скоулз: Погба постійно робить одні й ті самі помилки

Півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Поль Погба має абсолютне все для ТОП-футболіста.

Про це розповів ексгравець МЮ Пол Скоул.

"Я був у команді, коли він був дитиною, і цей хлопець має абсолютно все, що ви хотіли б бачити у футболісті та півзахиснику.

Він має технічні дані, він може бігти. Я просто не думаю, що він, бувши футболістом, коли-небудь навчався, здається, він постійно робить одні й ті самі помилки знову і знову.

Це розчаровує, схоже, він має намір піти. Він кудись піде, тренер візьме його під контроль, і я думаю, що він справді досягне успіху, як це було в Ювентусі.

З якоїсь причини в Манчестер Юнайтед це не спрацювало. Це велике розчарування. Можна побачити, як він грає за збірну Франції.

Люди оцінюють його неправильно. Він добрий хлопець, він хоче працювати та вчитися. Я сподіваюся, що він піде далі і досягне успіху. Ми всі знаємо, що він має здібності і талант, щоб стати гравцем світового класу", - розповів Скоулз.