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Скоулз: Погба постійно робить одні й ті самі помилки

Вчора 22:55 151 0
Пол Скоулз прокоментував гру Поля Погба
Скоулз: Погба постійно робить одні й ті самі помилки
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Скоулз, #Поль Погба

Джерело - talksport.com.

Півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Поль Погба має абсолютне все для ТОП-футболіста.

Про це розповів ексгравець МЮ Пол Скоул.

"Я був у команді, коли він був дитиною, і цей хлопець має абсолютно все, що ви хотіли б бачити у футболісті та півзахиснику.

Він має технічні дані, він може бігти. Я просто не думаю, що він, бувши футболістом, коли-небудь навчався, здається, він постійно робить одні й ті самі помилки знову і знову.

Це розчаровує, схоже, він має намір піти. Він кудись піде, тренер візьме його під контроль, і я думаю, що він справді досягне успіху, як це було в Ювентусі.

З якоїсь причини в Манчестер Юнайтед це не спрацювало. Це велике розчарування. Можна побачити, як він грає за збірну Франції.

Люди оцінюють його неправильно. Він добрий хлопець, він хоче працювати та вчитися. Я сподіваюся, що він піде далі і досягне успіху. Ми всі знаємо, що він має здібності і талант, щоб стати гравцем світового класу", - розповів Скоулз.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед розглядає Гаві в якості заміни Погба.

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