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Реал узгодив новий контракт із Модричем

Сьогодні 10:40 227 0
Угода розрахована ще на рік
Реал узгодив новий контракт із Модричем
#Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал узгодив умови нового контракту з Лукою Модричем

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Нинішній контракт із Модричем розрахований до кінця поточного сезону. Термін дії нової угоди - до літа 2023 року.

У нинішньому сезоні на рахунку Модрича 3 голи та 9 асистів у 38 матчах за Реал у всіх турнірах.

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