Реал узгодив новий контракт із Модричем

Угода розрахована ще на рік

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал узгодив умови нового контракту з Лукою Модричем.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Нинішній контракт із Модричем розрахований до кінця поточного сезону. Термін дії нової угоди - до літа 2023 року.

У нинішньому сезоні на рахунку Модрича 3 голи та 9 асистів у 38 матчах за Реал у всіх турнірах.