Бойко: Весь світ знає, що відбувається в Україні

Голкіпер Динамо Денис Бойко поділився своєю думкою щодо серії благодійних матчів команди.

"Весь світ знає, що відбувається в Україні. Однак одна країна заперечує це - і всі знають, що це за країна. Тому наша головна ціль - донести до якомога більшої кількості людей, що в Україні йде повномасштабна війна, в якій гине мирне населення. Діти, жінки, які нічого поганого не зробили та просто жили у своїй країні. Але дикі люди зайшли на територію нашої країни і почали робити щось жахливе - вбивати, гвалтувати…

Ще одна наша мета - зібрати кошти для нашої армії, наших бійців, які кожного дня відстоюють наші кордони та роблять все можливе й неможливе, аби відвоювати нашу країну.

У кожній країні, до якої ми приїжджаємо, відчуваємо підтримку і наших уболівальників, і вболівальників тих країн, у яких ми граємо.

Що б хотів зараз побажати Україні та українцям? Перемоги, миру та щоб усі українці якомога швидше повернулися до своїх домівок, до своїх рідних і близьких", - зазначив Бойко.