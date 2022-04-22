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Бойко: Весь світ знає, що відбувається в Україні

Сьогодні 14:10 105 0
Воротар Динамо - про серію благодійних матчів команди
#Динамо Київ, #Денис Бойко

Джерело - ФК Динамо.

Голкіпер Динамо Денис Бойко поділився своєю думкою щодо серії благодійних матчів команди.

"Весь світ знає, що відбувається в Україні. Однак одна країна заперечує це - і всі знають, що це за країна. Тому наша головна ціль - донести до якомога більшої кількості людей, що в Україні йде повномасштабна війна, в якій гине мирне населення. Діти, жінки, які нічого поганого не зробили та просто жили у своїй країні. Але дикі люди зайшли на територію нашої країни і почали робити щось жахливе - вбивати, гвалтувати…

Ще одна наша мета - зібрати кошти для нашої армії, наших бійців, які кожного дня відстоюють наші кордони та роблять все можливе й неможливе, аби відвоювати нашу країну.

У кожній країні, до якої ми приїжджаємо, відчуваємо підтримку і наших уболівальників, і вболівальників тих країн, у яких ми граємо.

Що б хотів зараз побажати Україні та українцям? Перемоги, миру та щоб усі українці якомога швидше повернулися до своїх домівок, до своїх рідних і близьких", - зазначив Бойко.

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