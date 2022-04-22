Мудрик: У червні збірна гратиме за Україну і за ЗСУ

Хавбек Шахтаря Михайло Мудрик задоволений, що дебютний виклик до збірної України на поєдинок півфіналу плей-оф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це заявив гравець.

"Які емоції від першого виклику до національної збірної України? Звісно, вони лише позитивні. Проте радіти в цей час дуже складно - всі мої думки зараз з народом моєї країни. Впевнений, що за людей, за ЗСУ команда гратиме в червні. Я буду намагатися допомогти їй потрапити на чемпіонат світу.

Чи молодіжка впорається без мене зі своїм завданням? Впевнений, що так і буде. Там дуже хороший тренерський штаб, що зібрав у команду кваліфікованих виконавців, у кожного з яких є добре майбутнє", - зазначив Мудрик.