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Мудрик: У червні збірна гратиме за Україну і за ЗСУ

Сьогодні 13:40 114 0
Гравець - про свій дебютний виклик до збірної України
Мудрик: У червні збірна гратиме за Україну і за ЗСУ
#Михайло Мудрик

Джерело - zbirna.com.

Хавбек Шахтаря Михайло Мудрик задоволений, що дебютний виклик до збірної України на поєдинок півфіналу плей-оф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це заявив гравець.

"Які емоції від першого виклику до національної збірної України? Звісно, вони лише позитивні. Проте радіти в цей час дуже складно - всі мої думки зараз з народом моєї країни. Впевнений, що за людей, за ЗСУ команда гратиме в червні. Я буду намагатися допомогти їй потрапити на чемпіонат світу.   

Чи молодіжка впорається без мене зі своїм завданням? Впевнений, що так і буде. Там дуже хороший тренерський штаб, що зібрав у команду кваліфікованих виконавців, у кожного з яких є добре майбутнє", - зазначив Мудрик.

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