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Ребров: Рішення Динамо - невірне і негарне

Сьогодні 16:59 237 1
Екстренер киян розповів про позицію Динамо щодо гравців збірної України
Ребров: Рішення Динамо - невірне і негарне
#Динамо Київ, #Збірна України з футболу, #Сергій Ребров

Джерело - Команда №1.

Гравці Динамо мають самі вирішити чи хочуть вони приєднатися до зборів збірної України для підготовки до матчів відбору до ЧС-2022.

Про це заявив екстренер киян Сергій Ребров.

"Рішення Динамо не відпускати своїх гравців в той термін, який визначив головний тренер збірної України, невірне і негарне. Не знаю, як в тій ситуації, що склалася в країні, зіграє команда Олександра Петракова, але кожен, хто займається футболом в Україні, має створити всі умови для того, щоб збірна провела якісну підготовку до матчу із Шотландією, а потім, сподіваюсь, і з Вельсом".

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"Не має значення, хто тренер збірної України – він тренер головної команди країни і йому треба допомагати. А ще – довіряти. Я ще раз наголошую на тому, що поважаю Луческу, але він – клубний тренер. До того ж не українець. І до того ж не відповідальний за результат збірної. Вважаю, що зараз лише українці мають вирішувати долю своєї збірної", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Динамо офіційно відмовилось відпускати гравців у збірну України.

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