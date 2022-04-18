Ребров: Рішення Динамо - невірне і негарне

Екстренер киян розповів про позицію Динамо щодо гравців збірної України

Гравці Динамо мають самі вирішити чи хочуть вони приєднатися до зборів збірної України для підготовки до матчів відбору до ЧС-2022.

Про це заявив екстренер киян Сергій Ребров.

"Рішення Динамо не відпускати своїх гравців в той термін, який визначив головний тренер збірної України, невірне і негарне. Не знаю, як в тій ситуації, що склалася в країні, зіграє команда Олександра Петракова, але кожен, хто займається футболом в Україні, має створити всі умови для того, щоб збірна провела якісну підготовку до матчу із Шотландією, а потім, сподіваюсь, і з Вельсом".

Актуально: Петраков: Я шокований рішенням Динамо

"Не має значення, хто тренер збірної України – він тренер головної команди країни і йому треба допомагати. А ще – довіряти. Я ще раз наголошую на тому, що поважаю Луческу, але він – клубний тренер. До того ж не українець. І до того ж не відповідальний за результат збірної. Вважаю, що зараз лише українці мають вирішувати долю своєї збірної", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Динамо офіційно відмовилось відпускати гравців у збірну України.