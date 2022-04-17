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На Калущині провели благодійний футбольний турнір на підтримку ЗСУ

Сьогодні 17:54 226 0
На Калущині провели благодійний футбольний турнір на підтримку ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

У Калуському районі (Івано-Франківська область) завершився розіграш благодійного футбольного турніру на підтримку ЗСУ.

Участь у турнірі взяли 30 команд, які були поділені на 8 груп. Переможці груп за кубковою системою визначили переможця змагань.

Переможцями груп стали:

Група 1 - ФК Мостище

Група 2 - ФК Перекоси

Група 3 - Еверест (Залуччя, Коломийський район)

Група 4 - Варатик (Коломия)

Група 5 - Благо-Юність (Верхня)

Група 6 - Карпати (Брошнів-Осада)

Група 7 - Нафтовик (Долина)

Група 8 - Нафтовик (Яворів)

За підсумками чвертьфіналів до півфіналу вийшли ФК Перекоси, Еверест, Благо-Юність та Нафтовик (Долина).

У першому півфіналі Перекоси поступилися команді Еверест (Залуччя). Основний час зустрічі завершився внічию 0:0. У серії пенальті переміг Еверест - 3:1.

В іншому півфіналі Нафтовик здолав Благо-Юність (1:0). У вирішальному матчі турніру Нафтовик у серії пенальті переміг Еверест.

Результати вирішальних матчів турніру:

1/2 фіналу

Перекоси - ФК Еверест (Залуччя) 0:0 (пен 1:3)

Благо-Юність - Нафтовик (Долина) 0:1

Фінал

ФК Еверест - Нафтовик 0:0 (пен 1:4)

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