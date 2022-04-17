На Калущині провели благодійний футбольний турнір на підтримку ЗСУ

Джерело - Чемпіон.
У Калуському районі (Івано-Франківська область) завершився розіграш благодійного футбольного турніру на підтримку ЗСУ.
Участь у турнірі взяли 30 команд, які були поділені на 8 груп. Переможці груп за кубковою системою визначили переможця змагань.
Переможцями груп стали:
Група 1 - ФК Мостище
Група 2 - ФК Перекоси
Група 3 - Еверест (Залуччя, Коломийський район)
Група 4 - Варатик (Коломия)
Група 5 - Благо-Юність (Верхня)
Група 6 - Карпати (Брошнів-Осада)
Група 7 - Нафтовик (Долина)
Група 8 - Нафтовик (Яворів)
За підсумками чвертьфіналів до півфіналу вийшли ФК Перекоси, Еверест, Благо-Юність та Нафтовик (Долина).
У першому півфіналі Перекоси поступилися команді Еверест (Залуччя). Основний час зустрічі завершився внічию 0:0. У серії пенальті переміг Еверест - 3:1.
В іншому півфіналі Нафтовик здолав Благо-Юність (1:0). У вирішальному матчі турніру Нафтовик у серії пенальті переміг Еверест.
Результати вирішальних матчів турніру:
1/2 фіналу
Перекоси - ФК Еверест (Залуччя) 0:0 (пен 1:3)
Благо-Юність - Нафтовик (Долина) 0:1
Фінал
ФК Еверест - Нафтовик 0:0 (пен 1:4)