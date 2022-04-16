Збірна Швеції бойкотуватиме матч проти росії, якщо її допустять до жіночого Євро-2022

Дискваліфікація росіянок досі не є остаточною: УЄФА чекає на рішення суду

Джерело - SVT.

Жіноча збірна Швеції з футболу не вийде на матч проти Росії на чемпіонаті Європи-2022, якщо ту допустять до змагань.

Про це заявив президент Асоціації футболу Швеції та віцепрезидент УЄФА Карл-Ерік Нільссон.

"На Євро, що заплановане на липень 2022 року, Швеція має грати в групі C разом із Нідерландами та Швейцарією. Четвертою в цьому списку мала бути Росія, але після повномасштабне вторгнення РФ до України збірну тимчасово усунули від усіх турнірів ФІФА та УЄФА, як і інші російські команди.

Тим не менше, президент УЄФА Александр Чеферін заявив, що рішення щодо участі Росії ще не остаточне, адже Футбольний союз Росії подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду, і її розгляд ще триває. За словами Чеферіна, організація чекає на вердикт суду та "потребує більше інформації".

Яким чином відбуватиметься заміна збірної-учасниці в разі повної дискваліфікації Росії, УЄФА зможе визначити лише після завершення судового процесу.