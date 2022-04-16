Збірна Швеції бойкотуватиме матч проти росії, якщо її допустять до жіночого Євро-2022

Джерело - SVT.
Жіноча збірна Швеції з футболу не вийде на матч проти Росії на чемпіонаті Європи-2022, якщо ту допустять до змагань.
Про це заявив президент Асоціації футболу Швеції та віцепрезидент УЄФА Карл-Ерік Нільссон.
"На Євро, що заплановане на липень 2022 року, Швеція має грати в групі C разом із Нідерландами та Швейцарією. Четвертою в цьому списку мала бути Росія, але після повномасштабне вторгнення РФ до України збірну тимчасово усунули від усіх турнірів ФІФА та УЄФА, як і інші російські команди.
Тим не менше, президент УЄФА Александр Чеферін заявив, що рішення щодо участі Росії ще не остаточне, адже Футбольний союз Росії подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду, і її розгляд ще триває. За словами Чеферіна, організація чекає на вердикт суду та "потребує більше інформації".
Яким чином відбуватиметься заміна збірної-учасниці в разі повної дискваліфікації Росії, УЄФА зможе визначити лише після завершення судового процесу.
Попри це президент шведської федерації вже за три місяці до початку турніру оголосив, що жіноча збірна бойкотуватиме потенційний матч проти росіянок, хоч яким буде рішення суду.
Зважаючи на нинішню ситуацію, ми не гратимемо проти Росії на чемпіонаті Європи", - заявив Нільссон.