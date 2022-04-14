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Петраков не викличе Ракицького у збірну України - Кравченко

Сьогодні 17:55 219 0
Сергій Кравченко прокоментував перспективи Ярослава Ракицького у збірній України
Петраков не викличе Ракицького у збірну України - Кравченко
Фото - gettyimages
#Ярослав Ракицький

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець Зеніта Ярослав Ракицький не отримає запрошення у національну команду.

Про це розповів колишній гравець національної команди Сергій Кравченко у коментарі Футбол NEWS.

"Ракицький окреслив свою позицію у перший чи другий день війни. Та ситуація, коли він поїхав до Зеніта, для мене трохи незрозуміла. Але я не хочу його засуджувати та обговорювати.

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Футболіст він хороший, а от чи викликати його до збірної – вирішувати Петракову. Не можу сказати, що я його добре знаю, але знаю, що він хороша людина і патріот своєї країни. Але, я думаю, що Петраков його не викличе, щоб не було зайвих розмов", – сказав Кравченко.

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