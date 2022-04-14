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Динамо позбулося футболіста, який виявився сином керівника "ЛНР"

Сьогодні 17:17 128 0
Нападник команди U-19 Артур Уваров приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої "ЛНР" Уварова Максима Анатолійовича
Динамо позбулося футболіста, який виявився сином керівника "ЛНР"
#Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо розірвало контракт з 18-річним нападником Артуром Уваровим через те, що він є батьком представника владних структур так званої "ЛНР".

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Артур Уваров виступав за молодіжну команду Динамо U19. І входив у склад команди, яка змагалася у Юнацькій лізі УЄФА, однак у самому турнірі участі не брав.

У клубі стверджують, що гравець приховував, що є сином представника владних структур так званої "ЛНР" Максима Уварова.

У зверненні також вказано, що футболіст після перевірки інформації клубом не одразу зізнався у тому, де саме працює його батько. Саме після цього Динамо і вирішило розірвати з ним контракт.

Відзначимо, що Уваров-молодший провів 6 матчів і відзначився 2 голами у поточному чемпіонаті України U-19. За даними Transfermarkt, влітку 2020 року форвард перейшов у Динамо з академії Шахтаря.

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