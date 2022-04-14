Динамо позбулося футболіста, який виявився сином керівника "ЛНР"

Джерело - fcdynamo.com.
Динамо розірвало контракт з 18-річним нападником Артуром Уваровим через те, що він є батьком представника владних структур так званої "ЛНР".
Про це повідомила пресслужба київського клубу.
Артур Уваров виступав за молодіжну команду Динамо U19. І входив у склад команди, яка змагалася у Юнацькій лізі УЄФА, однак у самому турнірі участі не брав.
У клубі стверджують, що гравець приховував, що є сином представника владних структур так званої "ЛНР" Максима Уварова.
У зверненні також вказано, що футболіст після перевірки інформації клубом не одразу зізнався у тому, де саме працює його батько. Саме після цього Динамо і вирішило розірвати з ним контракт.
Відзначимо, що Уваров-молодший провів 6 матчів і відзначився 2 голами у поточному чемпіонаті України U-19. За даними Transfermarkt, влітку 2020 року форвард перейшов у Динамо з академії Шахтаря.