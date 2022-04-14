Яремчук: Приємно забивати, але прикро покидати Лігу чемпіонів

Український форвард поділився емоціями після чвертьфінального матчу ЛЧ

Джерело - A Bola.

Стадіон Ліверпуля Енфілд особливе місце для будь-якого футболіста.

Про це заявив форвард Бенфіки та збірної України Роман Яремчук, після вильоту від мерсисайдців у 1/4 фіналу ЛЧ.

"Нелегко грати на виїзді з такою ТОП-командою, як Ліверпуль. Але ми показали, що маємо великий потенціал і якісних гравців на наступний сезон. Енфілд - особливе місце для будь-якого гравця. Приємно забивати, але мені прикро покидати Лігу чемпіонів".

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"З того часу, як переїхав до Португалії, зрозумів, що "Бенфіка" – це не тільки великий клуб у своїй країні, а й у всьому світі", – сказав Яремчук

Нагадаємо, Нуньєс - рекордсмен Бенфіки по голам за сезон у Лізі чемпіонів.