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Гвардіола – про Реал: Якщо ми гратимемо, як у 2 таймі з Атлетіко, у нас жодних шансів

Сьогодні 11:53 178 0
Перший матч команд відбудеться 26 квітня
Гвардіола – про Реал: Якщо ми гратимемо, як у 2 таймі з Атлетіко, у нас жодних шансів
#Атлетіко Мадрид, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - УЄФА.

Манчестер Сіті вилетить від Реала у півфіналі Ліги чемпіонів, якщо зіграє як у другому таймі матчу-відповіді з Атлетіко.

Про це заявив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола.

"Якщо ми гратимемо, як у другому таймі проти Атлетіко, у нас жодних шансів. Якщо ми зіграємо, як у першому матчі і частково сьогодні, то зможемо конкурувати. Ми матимемо складні миті", - сказав Гвардіола.

Перший півфіналу Манчестер Сіті - Реал відбудеться 26 квітня, матч-відповідь - 4 травня.

Нагадаємо, Гвардіола – перший тренер в історії ЛЧ, який 9 раз виходив до півфіналу.

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