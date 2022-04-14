Джерело - УЄФА.
Манчестер Сіті вилетить від Реала у півфіналі Ліги чемпіонів, якщо зіграє як у другому таймі матчу-відповіді з Атлетіко.
Про це заявив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола.
"Якщо ми гратимемо, як у другому таймі проти Атлетіко, у нас жодних шансів. Якщо ми зіграємо, як у першому матчі і частково сьогодні, то зможемо конкурувати. Ми матимемо складні миті", - сказав Гвардіола.
Перший півфіналу Манчестер Сіті - Реал відбудеться 26 квітня, матч-відповідь - 4 травня.
Нагадаємо, Гвардіола – перший тренер в історії ЛЧ, який 9 раз виходив до півфіналу.