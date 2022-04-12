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Циганков: Українці заслуговують на мир та спокійне життя

Сьогодні 14:55 157 0
Вінгер Динамо вірить у якнайшвидшу перемогу України
Циганков: Українці заслуговують на мир та спокійне життя
#Динамо Київ, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков розповів про благодійну діяльність киян у Польщі.

"Намагаємось допомагати нашим людям та діткам, які змушені покинути свої домівки усім, чим можемо. І поки ми усі разом - ми непереможні. Вірю, що скоро знову буде мирне небо над Україною, а зло буде покаране. Тому що українці заслуговують на мир та спокійне життя, де кожен має нагоду будувати своє майбутнє.

Все буде Україна. Слава Україні", - зазначив Циганков.

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Допис, поширений Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

Нагадаємо, що сьогодні Динамо розпочне свій благодійний тур із матчу проти Легії у Варшаві. Початок - о 21:30 за київським часом.

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