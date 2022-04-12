Циганков: Українці заслуговують на мир та спокійне життя

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков розповів про благодійну діяльність киян у Польщі.

"Намагаємось допомагати нашим людям та діткам, які змушені покинути свої домівки усім, чим можемо. І поки ми усі разом - ми непереможні. Вірю, що скоро знову буде мирне небо над Україною, а зло буде покаране. Тому що українці заслуговують на мир та спокійне життя, де кожен має нагоду будувати своє майбутнє.

Все буде Україна. Слава Україні", - зазначив Циганков.