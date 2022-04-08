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Циганик: УПЛ потрібно визначити чемпіона та подати заявку до УЄФА

Сьогодні 21:54 186 0
Журналіст вважає, що часу залишилося не так багато
Циганик: УПЛ потрібно визначити чемпіона та подати заявку до УЄФА
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

УПЛ найближчим часом офіційно зафіксує результати чемпіонату 2021/22.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Сезон дограти не вдасться, проте чемпіонат може бути визнаним таким, що відбувся, бо зіграно більше половини турів.

Як відомо, є два варіанти визначити чемпіона та призові місця: за підсумками першого кола або за підсумками зіграних 18-ти турів (схиляються до другого варіанту).

Крім того, нашим клубам важливо подати заявку до УЄФА на єврокубки наступного сезону, бо виступ у цих турнірах приносить суттєві гроші.

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