Яремчук увійшов до заявки Бенфіки на матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля

Поєдинок розпочнеться о 22:00

Джерело - Чемпіон.

Португальська Бенфіка зіграє проти англійського Ліверпуля в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Українець Роман Яремчук потрапив до заявки "орлів" на цей поєдинок.

Повна заявка команди:

Воротарі: Одіссеас, Елтон Лейте;

Захисники: Вертонген, Отаменді, Жілберто, Андре Алмейда, Грімальдо, Валентино, Морато, Томас Араужу;

Півзахисники: Юліан Вайгль, Евертон, Жил Діаш, Діогу Гонсалвеш, Адель Таарабт, Мейте, Рафа, Жоау Маріу, Неманья Радоніч, Паулу Бернарду;

Нападники: Дарвін, Сеферович, Яремчук і Гонсалу Рамуш.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

Матч розпочнеться сьогодні, 5 квітня, о 22:00.