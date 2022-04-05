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Яремчук увійшов до заявки Бенфіки на матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля

Сьогодні 17:35 90 0
Поєдинок розпочнеться о 22:00
Яремчук увійшов до заявки Бенфіки на матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля
#Бенфіка, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Португальська Бенфіка зіграє проти англійського Ліверпуля в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Українець Роман Яремчук потрапив до заявки "орлів" на цей поєдинок.

Повна заявка команди:

Воротарі: Одіссеас, Елтон Лейте;

Захисники: Вертонген, Отаменді, Жілберто, Андре Алмейда, Грімальдо, Валентино, Морато, Томас Араужу;

Півзахисники: Юліан Вайгль, Евертон, Жил Діаш, Діогу Гонсалвеш, Адель Таарабт, Мейте, Рафа, Жоау Маріу, Неманья Радоніч, Паулу Бернарду;

Нападники: Дарвін, Сеферович, Яремчук і Гонсалу Рамуш.

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Допис, поширений Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

Матч розпочнеться сьогодні, 5 квітня, о 22:00.

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