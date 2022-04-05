Яремчук увійшов до заявки Бенфіки на матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля

Джерело - Чемпіон.
Португальська Бенфіка зіграє проти англійського Ліверпуля в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Українець Роман Яремчук потрапив до заявки "орлів" на цей поєдинок.
Повна заявка команди:
Воротарі: Одіссеас, Елтон Лейте;
Захисники: Вертонген, Отаменді, Жілберто, Андре Алмейда, Грімальдо, Валентино, Морато, Томас Араужу;
Півзахисники: Юліан Вайгль, Евертон, Жил Діаш, Діогу Гонсалвеш, Адель Таарабт, Мейте, Рафа, Жоау Маріу, Неманья Радоніч, Паулу Бернарду;
Нападники: Дарвін, Сеферович, Яремчук і Гонсалу Рамуш.
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Матч розпочнеться сьогодні, 5 квітня, о 22:00.