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російські злочинці вбили відомого гравця та тренера

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російські злочинці вбили відомого гравця та тренера

Джерело - Чемпіон.

У Бучанському районі Київської області знайшли мертвим Віктора Юрченка, якого вбили російські терористи. 

Про це повідомляє Києво-Святошинський футбол.

Загиблому було 58 років, він проживав у Бородянці. 

Юрченко вважається спортивною легендою Київщини. Виступав за команду Машинобудівник. Ця команда з Бородянки свого часу була грандом Київської області, ставши в 1986 році володарем Кубка України серед аматорів. На той момент 24-річний захисник Віктор Юрченко відзначився забитими голами в обох фінальних матчах.

Віктор Аркадійович ставав чемпіоном та володарем Кубка Київщини, виграв Кубок УРСР. Забивав переможний м'яч Олександру Шовковському на НСК Олімпійський (тоді ще Республіканський), є одним із небагатьох захисників, який оформив хет-трик в офіційному матчі чемпіонату.

Після закінчення ігрової кар'єри став тренером, працював з юнаками у рідній Бородянці та Пісківці. Його вихованці неодноразово ставали переможцями різноманітних змагань. Також працював і з дорослими аматорськими командами.

Сини загиблого Дмитро та Михайло також стали футболістами.

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