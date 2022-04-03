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Російські окупанти вбили футболіста Кудрівки

Сьогодні 10:39 610 0
Російські окупанти вбили футболіста Кудрівки

Джерело - sportarena.com.

Після звільнення Збройними силами України передмістя Києва Бучі, на території міста у братській могилі та у каналізації знайдено тіла старости села Мотижин, Ольги Сухенко, її чоловіка та сина Олександра, які зникли безвісти 23 березня.

Повідомляється, що всі троє зазнали тортур, перш ніж були страчені російськими солдатами.

Олександр Сухенко - відомий футболіст у Київській області. Він виступав за ФК Кудрівка (Ірпінь) та до останнього залишався з батьками у рідному селі. До цього Олександр грав за Чайку із Петропавлівської Борщагівки. Сім'я Сухенко допомагала всім нужденним, розвозила ліки та їжу.

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