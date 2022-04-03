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Ковалець: ЗСУ змусять ворога раз і назавжди забути дорогу до нашої країни

Сьогодні 12:40 150 0
Ковалець: ЗСУ змусять ворога раз і назавжди забути дорогу до нашої країни
#Сергій Ковалець

Джерело - UA-футбол.

Український тренер Сергій Ковалець поділився думкою, наскільки довго триватиме війна з росією.

"Важко сказати, адже це річ непрогнозована. У Кремлі розраховували взяти Київ за два-три дні, а все у планах фашистів пішло шкереберть. Зрозуміло, всім нам хочеться, аби весь цей жах закінчився якнайшвидше і настав мир. Однак не все так швидко відбувається, як нам того хотілося б. Сценарій війни важко передбачити.

Втім, можу сказати, що Збройні сили України з божою допомогою змусять ворога раз і назавжди забути дорогу до нашої країни. Сподіваюсь, що прогнози компетентних осіб щодо завершення війни через місяць справдяться", - сказав Ковалець.

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