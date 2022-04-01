Ексведучий ТаТоТаке запускає новий проєкт

Український журналіст Сергій Болотніков анонсував свій новий проєкт.

Про це він розповів у Facebook.

"Новий ютуб-проект називається KDK. Для футбольних вболівальників асоціація зрозуміла і, здається, дуже точно описує суть програми. Але дякую Олександру Сажку, який ще минулого літа запропонував власну розшифровку – клуб диванних критиків. Вона пояснює суть ще краще. Тому взяв її за основу, а Сані тепер вишу віскарь.

Формат – розмова з гостем. Кожного разу це буде інша людина. Здебільшого – колеги (першим має стати, звісно ж, Андрій Сеньків). Але в майбутньому, можливо, зможу запрошувати і ньюсмейкерів. Періодичність – наразі, поки немає футболу, раз в тиждень. А далі – побачимо. Перший випуск планую на початку наступного тижня.

Ну і найголовніше – гроші. Відтепер – ніяких інвесторів чи партнерів. КДК – мій особистий проєкт, все максимально просто і прозоро. Зрозуміло, що зараз знайти спонсорів майже неможливо. Тому розрахунок на монетизацію ютубу (хоча вона підключиться пізніше) і, звісно, Патреон. Так, збирати гроші на футбольну програму під час війни – не круто. Але ніхто нікого не змушує. Нема у вас можливості – без проблем. Є – чудово", – написав Болотніков.