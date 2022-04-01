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Ковалець: росія веде себе як середньовічний варвар

Сьогодні 11:26 159 0
Відомий тренер - про війну в Україні
Ковалець: росія веде себе як середньовічний варвар
#Сергій Ковалець

Джерело - UA-футбол.

Український тренер Сергій Ковалець поділився своєю думкою щодо війни з росією.

"Досі в голові не вкладається, як таке може бути сьогодні у цивілізованому світі! Надворі XXI століття, однак росія, яка безпідставно вторглася на нашу землю, поводить себе як середньовічний варвар - цинічно, жорстоко та нещадно.

Те, що нині відбувається у світі, неабияк вражає: колись у другій світовій війні українці допомагали росіянам перемогти фашистську Німеччину, а тепер Німеччина допомагає українцям військовим обладнанням, гуманітарними вантажами та притулком для наших біженців у війні з росіянами. Це парадокс, про який ще трохи більше восьми років тому ніхто на планеті й збагнути не міг!

Проте тепер всі зрозуміли, яку загрозу таїть в собі росія. Недаремно її давно називають країною-агресором та імперією зла. Це війна не росії з Україною, а росії проти усього світу. Проти людяності, миру, свободи та усіх канонів добра. Виходить, що наша багатостраждальна Україна є саме тією силою, якій було визначено долею чинити опір цьому злу.

У цій запеклій сутичці з ворогом наші збройні сили, територіальна оборона та мешканці міст і сіл проявляють неабияку мужність, відвагу та єдність. Шкода лише, що країни Заходу надто зволікають зі своєчасною допомогою Україні – передусім, у закритті неба. Втім, зараз ми бачимо, що і без надання літаків вправність ЗСУ досить висока. І це обнадіює. Впевнений, що з такими воїнами нам не страшний ніякий ворог", - зазначив Ковалець.

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