Леоненко: Дії російської армії в Україні неможливо пояснити

Колишній футболіст Динамо та збірної України Віктор Леоненко не може пояснити рівень жорстокості російської армії в Україні.

Про це заявив сам ексгравець.

"Я слухаю кожну думку. Як мені пояснили, кожен має свою думку. А що зараз пояснювати? Кому треба доводити, що на нас напали, що ми гинемо? Що тут пояснювати? У шоці тут усі. Я думаю, росіяни також.

Як пояснити те, що робить російська армія в Україні? А як я можу це пояснити, якщо це не поясниш? Це вбивство. Чому - я не знаю. Про військових можна сказати, що їм накази дають, що вони їх виконують. Швидше за все так", - сказав Леоненко.