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Леоненко: Дії російської армії в Україні неможливо пояснити

Сьогодні 13:11 170 0
Футбольний експерт шокований діями російських солдатів
Леоненко: Дії російської армії в Україні неможливо пояснити
#Віктор Леоненко

Джерело - ТК Футбол.

Колишній футболіст Динамо та збірної України Віктор Леоненко не може пояснити рівень жорстокості російської армії в Україні.

Про це заявив сам ексгравець.

"Я слухаю кожну думку. Як мені пояснили, кожен має свою думку. А що зараз пояснювати? Кому треба доводити, що на нас напали, що ми гинемо? Що тут пояснювати? У шоці тут усі. Я думаю, росіяни також.

Як пояснити те, що робить російська армія в Україні? А як я можу це пояснити, якщо це не поясниш? Це вбивство. Чому - я не знаю. Про військових можна сказати, що їм накази дають, що вони їх виконують. Швидше за все так", - сказав Леоненко.

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