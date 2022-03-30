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Петраков: Ми повинні грати, здобувати путівку на чемпіонат світу

Сьогодні 16:53 201 0
Головний тренер збірної України розповів про можливий вихід команди напряму на ЧС-2022
Петраков: Ми повинні грати, здобувати путівку на чемпіонат світу
#Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

Збірна України має здобути путівку на чемпіонат світу-2022 власними силами.

Про це заявив наставник нашої національної команди Олександр Петраков.

"Ми всім говорили, що будемо робити, як будуть йти наші справи у відборі чемпіонату світу. УЄФА скаже нам число, коли ми гратимемо в червні. Ми все обговорили, у нас є повне розуміння, але говорити, що ми робитимемо далі, не буду".

  росія веде війну проти України

"Я повністю підтримую Ярмоленка – ми повинні грати, здобувати цю путівку. Я кажу тільки за себе. Є ще президент, виконком УАФ. Але особисто я проти - тільки грати", - заявив Петраков.

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