Петраков: Ми повинні грати, здобувати путівку на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.
Збірна України має здобути путівку на чемпіонат світу-2022 власними силами.
Про це заявив наставник нашої національної команди Олександр Петраков.
"Ми всім говорили, що будемо робити, як будуть йти наші справи у відборі чемпіонату світу. УЄФА скаже нам число, коли ми гратимемо в червні. Ми все обговорили, у нас є повне розуміння, але говорити, що ми робитимемо далі, не буду".
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"Я повністю підтримую Ярмоленка – ми повинні грати, здобувати цю путівку. Я кажу тільки за себе. Є ще президент, виконком УАФ. Але особисто я проти - тільки грати", - заявив Петраков.