Петраков: Ми повинні грати, здобувати путівку на чемпіонат світу

Збірна України має здобути путівку на чемпіонат світу-2022 власними силами.

Про це заявив наставник нашої національної команди Олександр Петраков.

"Ми всім говорили, що будемо робити, як будуть йти наші справи у відборі чемпіонату світу. УЄФА скаже нам число, коли ми гратимемо в червні. Ми все обговорили, у нас є повне розуміння, але говорити, що ми робитимемо далі, не буду".