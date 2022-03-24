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Бєсєдін: Тут на росіян чекає смерть, ми їх всіх покараємо

Сьогодні 15:55 210 0
Футболіст закликав українських гравців підтримувати форму
Бєсєдін: Тут на росіян чекає смерть, ми їх всіх покараємо
#Артем Бєсєдін

Джерело - Tribuna.com.

Нападник Динамо та збірної України Артем Бєсєдін поділився думками щодо ситуації національної команди у кваліфікації чемпіонату світу-2022.

"Олександр Васильович Петраков дуже переживає і часто телефонує футболістам. Він наполягає на тому, щоб ми за можливості тренувалися, як і де це тільки можливо. Він дуже хвилюється за майбутні матчі. Цікавиться, хто в якій формі й чим займається. Тому хлопцям, які виїхали за кордон, краще було б знайти команди, щоб можна було тренуватися і грати у футбол.

Ми 100% пройдемо на чемпіонат світу. Я знаю українських гравців і який у нас всіх характер. Я впевнений, що ми будемо грати і поїдемо в Катар, а на ЧС дуже добре себе покажемо.

Приємно дивитися на наших українських футболістів, які грають в Європі. Андрій Ярмоленко, Рома Яремчук, Саня Зінченко показують на футбольному полі, хто такі українці, і підтримують свою країну. У своїх соцмережах вони показують всьому світу, що відбувається насправді. Вони також роблять дуже важливу і велику справу.

Смішно дивитися, як російські канали транслювали матч, коли Ярмоленко забив вирішальний гол у Лізі Європи. Від нього відразу відводили камеру, показували якихось вболівальників, а не його емоції. Це дуже дешево. За такі речі їм має бути дуже соромно.

Ми їх всіх покараємо – на футбольному полі й в себе вдома в Україні. Хочеться сказати їм – не відправляйте до нас своїх військових. Матері будь-якими способами повинні втримати своїх дітей вдома і не пускати в Україну. Тут на них чекає смерть. Я вірю, що ми захистимо свою країну, все у нас буде добре", - сказав Бєсєдін.

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