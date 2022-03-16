Реал виділив мільйон євро на потреби українських біженців

Реал допомагає Україні

Благодійний фонд Реала в рамках кампанії "Всі з Україною" пожертвує 1 млн євро, призначений для вимушених біженців з України.

Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.

Кошти підуть на предмети першої необхідності, які буде передавати Червоний Хрест Іспанії, а також на психологічну допомогу.

Також соціальні спортивні школи Реала в Україні (в Києві, Тернополі, Хмельницькому) отримають частину цих коштів. В деяких з них, зокрема в Тернополі, вже проводиться збір та роздача продуктів харчування, а також організація евакуації до Польщі.