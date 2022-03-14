Зінченко: Кумирами молоді є наші ЗСУ, вони справжні герої

Гравець збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко не сумнівається у перемозі українського народу у боротьбі з російськими загарбниками.

Про це заявив сам футболіст.

"У мене такий самий настрій - перемога за нами. Вже за 18 днів війни те, як наша нація, народ, військові, взагалі всі наші українці, як вони борються і показують усьому світові, що ми ніколи не здамося, ніколи не опустимо руки Ми будемо зубками гризти землю за свою землю.

Раніше молоде покоління здебільшого мали кумири спортсмени, то зараз я можу з повною впевненістю сказати, що кумирами молоді і зокрема моїми є наші ЗСУ, вони справжні герої. Я хотів би особисто від себе та від усієї національної збірної України подякувати їм у черговий раз за те, що вони, ризикуючи життям, відстоюють нашу честь, борються за нашу землю і дають пристойно прикурити агресору, бо це дуже важливо для нас і я впевнений, що перемога буде за нами", - сказав Зінченко.