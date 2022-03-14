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Зінченко: Це вже давним-давно не політика, це справжня війна

Сьогодні 17:55 183 0
Футболіст дав інтерв'ю українським телеканалам на тему вторгнення російської армії
Зінченко: Це вже давним-давно не політика, це справжня війна
#Олександр Зінченко

Джерело - isport.ua.

Футболіст збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко постійно розповідає своїм партнерам про вторгнення Російської Федерації до України.

Про це заявив футболіст.

"Це вже давним-давно не політика, це справжня війна. Всі хлопці звичайно шоковані тим, що відбувається. Щодня, починаючи з 24 лютого, я показую ті знімки та відео, що відбувається в Україні і вони просто беруться двома руками за голову і не розуміють, що відбувається і як таке може бути 2022 року.

Вони дуже співпереживають. Крім моїх одноклубників всі британці дуже співпереживають за нашу країну та народ. Крім дзвінків, які я отримую щодня, просто навіть вийшовши на вулицю, зустрівши якихось людей, тих самих школярів, вони до тебе підходять і кажуть: "Ми молимося за твою країну.

Я дійсно відчуваю ту підтримку, взагалі кожна думка британця є повністю на нашому боці, бо правда за нами", - сказав Зінченко.

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