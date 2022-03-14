Зінченко: Це вже давним-давно не політика, це справжня війна

Футболіст збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко постійно розповідає своїм партнерам про вторгнення Російської Федерації до України.

Про це заявив футболіст.

"Це вже давним-давно не політика, це справжня війна. Всі хлопці звичайно шоковані тим, що відбувається. Щодня, починаючи з 24 лютого, я показую ті знімки та відео, що відбувається в Україні і вони просто беруться двома руками за голову і не розуміють, що відбувається і як таке може бути 2022 року.

Вони дуже співпереживають. Крім моїх одноклубників всі британці дуже співпереживають за нашу країну та народ. Крім дзвінків, які я отримую щодня, просто навіть вийшовши на вулицю, зустрівши якихось людей, тих самих школярів, вони до тебе підходять і кажуть: "Ми молимося за твою країну.

Я дійсно відчуваю ту підтримку, взагалі кожна думка британця є повністю на нашому боці, бо правда за нами", - сказав Зінченко.