ПСЖ розгромив Бордо з Ігнатенком, Ренн розібрався з Ліоном. Результати 28 туру Ліги 1

Результати 28 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 28 туру Ліги 1.

Український півзахисник Бордо Данило Ігнатенко у матчі з ПСЖ вийшов на поле на 68-й хвилині гри.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

28 тур, 13 березня

ПСЖ - Бордо 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Мбаппе, 2:0 - 52 Неймар, 3:0 - 61 Паредес

Анже - Реймс 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Фліпс

Клермон - Лор'ян 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 72 Коне, 0:2 - 76 Петро

Мец - Ланс 0:0

Страсбург - Монако 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Джіку

Ліон - Ренн 2:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 11 Буріжо, 0:2 - 13 Сантамарія, 0:3 - 45+1 Маєр, 0:4 - 49 Тер'єр, 1:4 - 59 Траоре (автогол), 2:4 - 82 Дембеле

Брест - Марсель 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Жерсон, 0:2 - 63 Мілік, 0:3 - 71 Харіт, 1:3 - 90+1 Кардона, 1:4 - 90+4 Ундер

Раніше повідомлялося, що Мбаппе підписав контракт з Реалом.