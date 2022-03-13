ПСЖ розгромив Бордо з Ігнатенком, Ренн розібрався з Ліоном. Результати 28 туру Ліги 1

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Відбулися матчі 28 туру Ліги 1.
Український півзахисник Бордо Данило Ігнатенко у матчі з ПСЖ вийшов на поле на 68-й хвилині гри.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
28 тур, 13 березня
ПСЖ - Бордо 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Мбаппе, 2:0 - 52 Неймар, 3:0 - 61 Паредес
Анже - Реймс 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 24 Фліпс
Клермон - Лор'ян 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 72 Коне, 0:2 - 76 Петро
Мец - Ланс 0:0
Страсбург - Монако 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Джіку
Ліон - Ренн 2:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 11 Буріжо, 0:2 - 13 Сантамарія, 0:3 - 45+1 Маєр, 0:4 - 49 Тер'єр, 1:4 - 59 Траоре (автогол), 2:4 - 82 Дембеле
Брест - Марсель 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 3 Жерсон, 0:2 - 63 Мілік, 0:3 - 71 Харіт, 1:3 - 90+1 Кардона, 1:4 - 90+4 Ундер
Раніше повідомлялося, що Мбаппе підписав контракт з Реалом.