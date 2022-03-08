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Корінтіанс орендує півзахисника Шахтаря

Сьогодні 13:55 263 0
Угода буде розрахована до кінця року
Корінтіанс орендує півзахисника Шахтаря
#Шахтар

Джерело - sport.ua.

23-річний атакувальний півзахисник Шахтаря Педріньйо найближчим часом повернеться до бразильського футболу.

Про це повідомляє ESPN.

Повідомляється, що керівництво донецького клубу схвалило перехід Педріньйо на правах оренди до Корінтіанса. Угода буде розрахована до кінця 2022 року.

Український клуб також відкритий до переговорів щодо продажу футболіста, однак у Бразилії немає жодного клубу, який був би готовий задовольнити запити гірників.

Сам Педріньо після кількох днів у охопленій війною Україні вважає за краще продовжити кар'єру саме в Бразилії, незважаючи на наявні варіанти від інших клубів Європи.

Нагадаємо Шахтар підписав Педріньйо влітку минулого року з Бенфіки за 18 мільйонів євро.

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